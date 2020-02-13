Yaş ilerledikçe cinsellik daha iyi oluyor

Cinsel hayatımız; ilişkilerimiz, bedenimiz, kim olduğumuz ve tercihlerimizdeki değişikliklere bağlı. İletişim işte bu yüzden çok önemli. Bu yüzden iletişim olmadan, bu özelliklerimizde değişikliğe gitmek biraz riskli olabilir. Örneğin, vücudumuzdaki değişiklikler, cinsel hayatımızı etkileyebilir. Özellikle kadınlar, sevdikleri kişiyle birlikte olurken nasıl göründükleriyle ilgili biraz kaygılanırlar. Uzmanlar, kadınların yaşlandıkça daha çok cinsel memnuniyet yaşadıklarını söylüyor. Bazı insanlar için yaşlanmak, cinsel hayatlarında, ilişki pozisyonları gibi, çeşitlilik istemesine yol açıyor.

Genel olarak yaşlanmayı, cinsellik açısından negatif bir şey gibi düşünürüz ama bu gerçek değil. Menopozun sıcak basması ve düşük ruh hali gibi fiziksel ve psikolojik etkileri elbette cinsel arzuyu azaltır. Ancak araştırmalar, cinsel yaşamınızın menopoz öncesi eşinize karşı hislerinizin, menopoz sonrası da devam edebileceğini söylüyor. Buna göre, menopozla birlikte azalan östrojen hormonu, çiftler arasındaki bağın ve cinsel yaşamın sonlanmasına neden olmuyor.

Sağlıklı bir insan 30-40 yaşları arasında haftada ortalama 1-4 kez cinsel ilişkiye girebilir. Yaş ilerledikçe ilişki sıklığı azalır. Ancak kadın menopoza girdiğinde cinsel hayatı bitmez. Hem erkek hem de kadında libido her ne kadar yaşa bağlı olarak azalsa da, çiftler sağlıklı olduğu sürece çok ileri yaşlara kadar hiçbir tedaviye gereksinim duymadan cinselliklerini yaşamaya devam edebilirler.