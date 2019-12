Yasa dışı gen değiştirmenin cezası belli oldu

Çin’de dünyada ilk kez insan embriyosunun DNA’sını değiştirme deneyleri yaptığını ileri süren biyolog He Jiankui ve ekibinden iki araştırmacı, yasa dışı tıbbi faaliyette bulunmaktan hapis ve para cezasına mahkum edildi. Çin haber ajansı Şinhua’da yer alan habere göre, Guangdong eyaletine bağlı Şıncın kentindeki mahkeme, Ocak ayının sonlarından beri kendisine ulaşılamayan He’yi, 'insan embriyosunda yasa dışı gen düzenlemesi yaptığı' gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 3 milyon yuan (yaklaşık 2 milyon 550 bin lira) para cezasına çaptırdı. He ile birlikte çalışan Zhang Renli, 2 yıl hapis cezası ve 1 milyon yuan tazminata mahkum edilirken; ikilinin çalışma arkadaşı Qin Jinzhou ise 18 ay hapis cezasına ek olarak 500 bin yuan tazminat ödeyecek. Araştırma amaçlı gen müdahalesine izin veriliyor ancak, embriyoların üreme amaçlı kullanılması yasak.

Ortalıktan kaybolmuştu

He Jiankui (35) bir yıl önce genetiği değiştirilmiş ikiz bebeklerin doğduğunu duyurmuş, bilim dünyasının şaşkınlıkla karşıladığı haberin ardından Lulu ve Nana isimli ikiz bebekler ve geçen yaz sonunda doğmuş olması gereken üçüncü bebek ortadan kaybolmuştu. Sahte etik raporuyla, erkek AİDS hastası, kadın sağlıklı olacak şekilde seçilmiş sekiz gönüllü çiftle çalışmaları yürüten He, çiftleri 'aşı geliştirme projesi' diye kandırmıştı. He, HIV virüsünün taşınabilmesi için gerekli olan CCR5 genini sildiğini iddia etmişti ancak yeterli kanıtı bilim dünyasına sunamamıştı.