Türkiye Yasağa rağmen parkta toplandılar

Yasağa rağmen parkta toplandılar

Türkiye

Yasağa rağmen parkta toplandılar

Eskişehir Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversite öğrencilerinin bir araya gelerek toplanmalarının yasaklandığını açıkladı. Yasağa rağmen bir grup öğrenci, parkta bir araya gelerek sosyal mesafe kuralına uygun olarak eylem yaptı.

24 Eylül 2021, Cuma 01:00 Son Güncelleme:
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Eskişehir Valiliği, internet sitesinden yaptığı açıklamada İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüsle mücadele kapsamında ek tedbirler alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, üniversitelerin yüz yüze eğitim vereceği hatırlatarak, sosyal mesafeyi azaltacak şekilde öğrencilerin toplanmalarının yasaklandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "2021- 2022 akademik yılının başlaması ile üniversitelerimiz yüz yüze eğitime geçeceğinden öğrencilerin çeşitli sebeplerle bir araya gelebilecekleri, bu durumun da virüsün yayılım hızının artmasına neden olacağı değerlendirildiğinden sosyal mesafeyi azaltan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden toplanmaların önlenmesine karar verilmiştir" denildi.

Ayrıca kararda "Koronavirüsün yayılım hızının artışına mahal vermemek için ilimizdeki üniversitelerde eğitim-öğretim görecek öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması konusunda Eskişehir Valiliğince (Açık Kapı Şube Müdürlüğü, Kaymakamlıklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) gerekli hizmetler verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ÖĞRENCİLER EYLEM YAPTI

Eskişehir Valiliği´nin yasaklama kararına rağmen, bir grup üniversite öğrencisi Eskibağlar Mahallesi İsmet İnönü Caddesi´ndeki parkta bir araya geldi. Ev ve apart fiyatlarına getirilen zamları protesto eden grup pankart açmazken, slogan da atmadı. Öğrenciler sosyal mesafe kuralına uygun olarak eylem yaptı. Polisin çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde öğrenciler yanlarında getirdikleri battaniyelerle parkta oturdu.

Dün gece aynı parkta basın açıklaması yaparak pankart açan 6 öğrenci polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. İfadeleri alınan öğrenciler serbest bırakıldı.

DHA

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