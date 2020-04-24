Yasağın 2. gününde sadece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü doluydu

Corona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, kısıtlamanın ikinci gününde de vatandaşlar evlerinde kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 6'lara kadar gerilerken, sadece orada trafik vardı.

Çin’in Wuhan kentinde çıkarak kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına alan ve her gün binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Corona virüs salgınını önlemeye yönelik önlemler çerçevesinde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde denetim yaptı.

Polisler bu noktadan geçen araçları tek tek durdurdu ve gerekli izin belgelerinin olup olmadığını kontrol etti. Denetimler sırasında araçlar kuyruk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığının vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı.

Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı.

23 Nisan 00.00’da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 26 Nisan gecesi saat 00.00’da sona erecek. 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması ile 64 milyona yakın vatandaşın evinde kalması planlanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren İstanbul “Sessiz Şehir” halini aldı. Normal zamanlarda yoğunluğun yaşandığı merkezi noktalarda da sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasında işe gitmek zorunda olanlarda sabahın erken saatlerinde yola düştüler. Yollara düşen vatandaşlar toplu taşıma kullanımında da sosyal mesafe kuralına uymaya özen gösterdi.











