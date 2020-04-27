Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldakı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı sona erdi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı jandarma ekipleri şehrin hemen her noktasında 4 gün boyunca denetimlerini sürdürdü. İzmirde büyük çoğunlukla yasağa uyulduğu gözlenirken, bazı vatandaşların kısıtlamanın sona ermesinin hemen ardından araçlarıyla birlikte yola çıktığı görüldü.

İzmir genelinde yapılan denetimler kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1704 kişiye idari işlem yapılırken, toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildiği belirtildi. Ayrıca, 11 kişi hakkında ise adli işlem uygulandığı bildirildi.

Polisler durdurdu

Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasının son bulmasına 5 dakika kala bir sürücü otomobili ile dışarıya çıktı. Polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurdukları vatandaşa, sokağa çıkma kısıtlamasınan bitimine 5 dakika kaldığı belirtilerek, kural ihlali nedeniyle 3 bin 150 TL para cezası uygulandı.

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