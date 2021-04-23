Esra Erol'da ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde canlı yayına çıkan Muzaffer Çağlar eşi Ayşe Çağlar'ın Adem isimli bir adama kaçtığını ve şubat ayından beri çocuğunu göremediğini anlatarak yardım istedi. Türkiye'yi şaşkına çeviren olayla ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Canlı yayında taraflar bir araya geldi. Adem, boşanmak istediğini söyledi. Ayşe de "Beni affet Muzaffer" dedi. Esra Erol ise evden kaçan Ayşe'ye "Altınlar nerede" sorusunu yöneltti. Ayşe Çağlar'ın verdiği cevap ise Esra Erol'u kızdırdı. İşte haberin detayları...

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Esra Erol'da canlı yayında inanılmaz anlar yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Ayşe Çağlar, eşi Muzaffer'i terk edip Adem isimli kişiye kaçtı. Mağdur koca da Esra Erol'da katılıp, başından geçenleri anlattı.

DNA TESTİNİN SONUCU ÇIKTI

Esra Erol'un olaya el atmasıyla evden kaçan Ayşe Çağlar'a ulaşıldı. Ayşe Çağlar eşinin kendisine şiddet uyguladığını açıkladı. Eşi Muzaffer ise bu iddiaları yalandı.

Canlı yayında çiftin 3 yaşındaki çocukları için yapılan DNA testinin sonucu da açıklandı. Çocuğun Muzaffer Bey'den olmadığı ortaya çıktı. Bu haber mağdur adamı yıktı.

Muzaffer Çağlar, Esra Erol'un 'Nasılsın' sorusunu, 'Hiç iyi değilim abla' diye yanıtladı. Daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Dün gece hastalandım. Kalbim sıkıştı. Hastaneye gitti. İğne vurup serum taktılar. Bu beni yıktı. Ben boşanmak istiyorum…

"BOŞANMAK İSTEMİYORUM"

Esra Erol Muzaffer Çağlar'ın boşanma kararı sonrası Ayşe'ye boşanmak isteyip istemediğini sordu. Bu soru üzerine Ayşe Çağlar yaptıklarından dolayı büyük bir pişmanlık duyduğunu söyleyerek 'boşanmak istemiyorum' dedi.

Esra Erol bu cevap sonrası Ayşe Çağlar'ın daha önce eşi hakkında ortaya attığı 'kötü bir eşti, mutsuzdum, beni hiç sevmediği' sözlerini hatırlattı.

"BANA YAPILIR MI BU?"

Bu sırada Muzaffer, "Ben sana ömrümü verdim. Beni seni köyden buraya getirdim. Sana yemedim içmedim ev aldım. Kredi ödüyorum hala. Bana yapılır mı bu? Hani beni sevmiyordun? Öyle diyordun. Sevdiğim kişiye kaçtım diyordun" diye çıkıştı. Bu sözler sonrası Ayşe Çağlar 'Beni affet. Çok pişman' diye yalvardı.

ESRA EROL'U SİNİRLENDİRDİ

Ayşe Çağlar'ın geri dönmek istediğini açıklamasıyla Esra Erol bu kez 'Telefonda tanıştığın bir erkeğe inanıp bir günde evde kaçıyorsun? Kaçtığın kişi seni yarı yolda bıraktı diye mi geri dönmek istiyorsun? Evden giderken altınları da alıyorsun. Kaç tane kaldı elinde? sorusun sordu. Tüm bu suçlamalar sonrası Ayşe Çağlar paraları çocuğu için harcadığını söyledi. Ayşe Çağlar'ın verdiği cevap Esra Erol'u sinirlendirdi. Erol 'Bu paraları Adem aldı, biliyorum' dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ayşe Çağlar kocası Muzaffer'i bırakıp Adem adlı bir kişiyle yaşamaya başladı. 3 yaşında bir de çocuğu olan Ayşe Hanım, Adem ile birlikte yaşamını sürdürürken eşi Muzaffer Çağlar Ayşe Çağlar'ın izini kaybettiğini ve bulunmasını istediğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istemişti.

Ayşe Çağlar, eşinin kendisine kötü davrandığını ve onu dövdüğünü söyledi. Ancak Muzaffer Çağlar bu iddiaları kabul etmedi.

3 Yaşındaki çocuğun da DNA testini isteyen Muzaffer Çağlar açıklanan sonuçla adeta yıkıldı. Esra Erol'a ulaştırılan mektupta babalık testinin sonucu yer aldı. Canlı yayında Esra Erol da zor anlar yaşadı. Esra Erol, sonucu okurken gözlerine inanamadı. Erol, Muzaffer beyin 3 yaşındaki çocuğun babası olmadığını açıkladı.

O anda stüdyo sessizliğe büründü. Ayşe Çağlar gözyaşlarına hakim olamadı. Stüdyoda büyük şoka neden olan DNA testi sonucu sonrasında Ayşe Çağlar, çocuğunun olması için iğne olduğunu iddia etti.O anda Muzaffer Çağlar da "Sana yazıklar olsun. Bana bunu nasıl yapabildin?" diye yakındı. Çift birbirlerini suçladı. Ancak Muzaffer Çağlar, 3 yaşındaki çocuğun biyolojik babası olmamasına rağmen yanında büyümesini istediğini belirtti. Ayrıca Muzaffer Çağlar, velayet davası ile birlikte 150 bin liralık tazminat davası açacağını da sözlerine ekledi.



