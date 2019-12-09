Yasak Elma 60. bölüm özeti

Şahika’nın iş birliği teklifini mecburen kabul etmek zorunda kalan Ender, bir taraftan Şahika’nın verdiği görevleri yaparken bir taraftan da ondan kurtulmanın yollarını arar. Şahika’nın ilk planı Halit ve Yıldız’ı ayırmaktır ve bunun için Ender’in yardımına ihtiyacı vardır. Ender ise başka bir oyunla bir taşla iki kuş vurma peşindedir.

Yasak Elma 60. bölüm fragmanı





Yasak Elma son bölümde neler yaşandı?

Yasak Elma 59. bölüm özeti

Şahika’nın dönüşü Yıldız ve Halit’in arasının açılmasına neden oldu. Nadir ve Ender, Şahika’yı göndermek için ellerinden geleni yapmaya devam ediyor.

Yıldız ise Nadir'in onu aramasından oldukça tedirgin olmuştur.. Şahika’nın ise, gelmesinin ardında bambaşka bir planı vardır. Şahika, Ender ve Nadir'in savaşı nasıl bitecek? Yıldız Nadir'e karşı nasıl bir tavır alacak? Bu soruların cevabı Yasak Elma 60. bölümde olacak.

Yasak Elma 59. bölüm özeti





Yasak Elma 61. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?

İlgiye takip edilen Yasak Elma'nın yeni bölüm fragmanları merakla bekleniyor. Yasak Elma 61. bölüm fragmanı yayınlandığı anda yazımızdan izleyebilirnizi.