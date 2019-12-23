Yasak Elma 62. bölüm özeti

Sevilen dizi Yasak Elma heyecanlı yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak. Yasak Elma 62. bölümde Yıldız'a gelen zarfta gördükleri karşısında Ender'e Halit'in kendisini aldattığını söylüyor. Yıldız nasıl bir oyunun içinde? Bu oyunca kim galip çıkacak? Nadir ve Yıldız neden görüştü? Halit'in elindeki Nadir'in fotoğrafının ortadan kaybolması Ender'in üzerine kalacak gibi.

Yıldız’ın Halit’in hayatını kurtarmak için Nadir’e fotoğrafı vermesinin ardından yalıda kıyamet kopacak. Halit için tek şüpheli Ender’dir. Ender bir kumpasa kurban gittiğini anladığında, oklarını Yıldız’a çevirir. Ender ve Yıldız birbirine düşmüşken, Şahika gizliden hedefine doğru yürüyordur. Büyük savaşın ayak sesleri yaklaşıyor.

Yasak Elma 63. bölüm fragmanı şimdiden heyecanla bekleniyor.

Yasak Elma 62. bölüm fragmanı









Yasak Elma 61. bölümde neler oldu?

Yıldız ve Ender, birlik olup Şahika’yı göndermeye çalışırken Şahika da boş durmadı tabi. Halit, Nadir’in hamleleri karşısında sessiz kalmamaya kararlıdır. Sonunda Nadir’le ilgili eline büyük bir koz geçer ancak Nadir, Halit’in ummadığı birinden yardım alıyor. Bu kişi Yıldız. Nadir Halit'in hayatına karşılık Yıldız'dan o fotoğrafı kendisine vermesini istedi. Yıldız Nadir'in istediğini yaptı ancak fotoğrafın bir kopyasını almayı akıl ederek yeni olayların patlak vereceğinin sinyallerini verdi.

Yasak Elma 63. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu, izleyiciler Yasak Elma 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? aramalarına başlamıştı.

Ve Yasak Elma 63. bölüm fragmanı yayınlandı.

İşte Yasak Elma 63. bölüm fragmanı



