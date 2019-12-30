Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yıldız Nadir'den yardım istiyor
Pazartesi günleri seyirciyi ekran başına kilitleyen Yasak Elma 63. bölüm ile ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünde Leyla ile Yıldız karşı karşıya geliyor. Yıldız Leyla ile ilgili Ender'den yardım istiyor. Oyuna geldiğini anlayan Leyla, Şahika'nın kapısını çalıyor. Dizinin yayınlanan bölümünün hemen ardından, dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanı için aramalara başlamıştı. Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın yer aldığı Yasak Elma 64. bölüm fragmanında bir süredir ortalarda görünmeyen Halit'in eski eşi Zerrin geri dönüyor. Ama Zerrin'i kötü bir sürpriz bekliyor. İşte Zerrin'i bekleyen kötü sürpriz Yasak Elma 64. bölüm fragmanını haberin sonunda izleyebilirsiniz.
Yasak Elma 63. bölüm özeti
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Yasak Elma 63. bölüm fragmanı
Bu akşam yayınlanacak 63. bölümde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenecek ve Ender'den yardım isteyecek. Leyla ise Şahika ile işbirliğine gidecek.
Herkes için yeni dönem başlayacak
Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.
Yasak Elma 64. bölüm fragmanı