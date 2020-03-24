Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
74. bölümü ile sevenleriyle buluşan Yasak Elma'da heyecan yine doruktaydı. Yasak Elma yayınlanan bölümde Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken Kerim hakkındaki gerçeği öğrenip ondan uzak kalmak için çaba sarf etmeye başladı. Halit ise Yıldız'ı geri kazanma peşine düştü. Dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanı için aramalara başladı. Yasak Elma 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma 75. bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebilirsiniz
24 Mart 2020, Salı 03:12 Son Güncelleme:
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Yasak Elma 74. bölümde; Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır. Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir. Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.
Yasak Elma 75. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.