Magazin Yasak Elma dizisinin Caner Çelebi'si Barış Aytaç kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Yasak Elma dizisinin Caner Çelebi'si Barış Aytaç kimdir? Kaç yaşında, nereli?

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Yasak Elma dizisinin Caner Çelebi'si Barış Aytaç kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Fox TV ekranlarında pazartesi günleri yayınlanan Yasak Elma dizisinde Ender'in kardeşi Caner'i canlandıran Barış Aytaç kimdir?

28 Aralık 2020, Pazartesi 14:12 Son Güncelleme:
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1985 yılında Ankara’da dünyaya gelen başarılı isim 1.90 cm boyunda 88 kg ağırlığında. Yeşil gözlü oyuncu yay burcu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümü mezunu. Barış Aytaç sahneye ilk kez ortaokul yıllarında Lüküs Hayat isimli tiyatro oyunu ile çıktı. TED Kolejini bitiren oyuncu öğrencilik yıllarında çalışkan bir öğrenci olmadığını okul hayatının ve derslerin kendisini sıktığını ve bunlardan tiyatro ile kurtulduğunu söylüyor.

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Barış Aytaç, çocukken ailesinin içinde paşa olarak tanındığını ve yaramazlık gibi bir lüksünün olmadığını söylüyor. Anne ve babası küçükken boşanan oyuncu annesi, kız kardeşi ile birlikte büyüdü. Bu yüzden evde baba otoritesini hissetmediğini, bu yüzden yalan söylemek zorunda kalmadığını ve ailede evin tek erkeği olmanın kolay olmadığını söyledi. Oyunculuğa başlaması ile birlikte tanınmaya başlayan başarılı isim Kıvanç Tatlıtuğ’a benzetiliyor.

Barış Aytaç’ın Kutti isimli bir kedisi var. Daha önce de başka bir kedisi varmış. Bu kediyi kısırlaştırma operasyonunda kaybetmiş ve bir daha kedi bakmayı düşünmüyorken karşısına Kutti çıkmış ve onu çok sevmiş.

Barış Aytaç, 2011 yılında Gün Akşam Oldu, Evlerden Biri, Aramızda Kalmasın, Boynu Bükükler, Tutar mı Tutar ve Gülümse Yeter isimli dizilerde rol aldıktan sonra 2017 yılında Kalp Atışı adlı dizide Fatih Yılmaz karakterini canlandırmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır.

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