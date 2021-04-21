Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade ve Berk Oktay’ın yer aldığı Yasak Elma'nın kadrosuna son olarak Kaya karakterine hayat veren Barış Kılıç yeniden dahil oldu.

4. sezonuyla izleyicisiyle pazartesi akşamları buluşmaya devam eden Yasak Elma 85. bölümünde Halit Argun karakterinin ölmesi ile birlikte başrollerden Talat Bulut’un gidişi ve ardından diğer önemli oyuncularının da diziden ayrılması izleyiciyi hayli şaşırtmıştı.

Bu vedaların ardından Erdal Özyağcılar, Berk Oktay ve Gülenay Kalkan Ünlüoğlu’nun diziye dahil olmasının ardından hikaye de değişmiş ve eleştirilerin hedefinde olan Yasak Elma kemik izleyicisini korumayı başarmıştı.

Gelecek sezonda da yoluna devam edeceği belirtilen dizi ile ilgili final iddiaları da gündeme gelmeye başladı.

Yasak Elma'nın yeni bölümünde Ender ya da Şahika'nın ölerek diziye veda edeceği iddiası şok etkisi yarattı. Ancak bu iddialar daha önce de gündeme gelmişti.

Bu söylentiler gerçekleşecek mi yoksa sadece dedikodudan ibaret mi gelecek bölümlerde ortaya çıkacak. Ender karakterine Şevval Sam, Şahika'ya ise Nesrin Cavadzade hayat veriyor.

Yasak Elma son bölüm özeti

Kaya’nın geri dönmesi, Ender’in bütün gelecek planlarını alt üst eder. Şahika, Kaya üzerinden Ender’i üzerek yenme derdindeyken, yaşadığı tesadüfler onu Ömer’le bir araya getirir. Yıldız, yalanın ortaya çıkmaması için mecburen Ender’le el sıkışır.