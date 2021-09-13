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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler?

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Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler?

Yasak Elma dizisinin yeni sezonu için geri sayım devam ediyor. Fox TV ekranlarının sevilen dizisi muhteşem bir bölümle sezon finali yapmıştı. Yasak Elma’nın yeni sezonunda ise dört yeni oyuncu diziye dahil oldu. Peki, Yasak Elma yeni sezon ne zaman başlıyor, bu akşam mı? Yasak Elma yeni sezon oyuncuları kimler?

13 Eylül 2021, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Yasak Elma yeni sezon araştırmaları Eylül ayının gelmesiyle yoğunluk kazandı. Beşinci sezonu ile ekranlara gelmeye hazırlanan dizide geçtiğimiz sezon Gülenay Kalkan Ünlüoğlu ve Erdal Özyağcılar’ın kadrodan ayrılışı üzüntü yaratmıştı. Ancak Yasak Elma yeni sezona kadrosuna kattığı dört yeni oyuncu ile bomba gibi başlıyor.

YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, BU AKŞAM MI?

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma’nın yeni sezonu 13 Eylül Pazartesi akşamı, seyircinin karşısına çıkacak.

YASAK ELMA YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

YASMİN ERBİL

Sanatçılar Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Erbil dizide, Kumru'nun yakın arkadaşı Canan'ı canlandıracak.

BİRAN DAMLA YILMAZ

Yılmaz dizide Kumru'yu canlandıracak. Ve Ender ile Yıldız'ın dikkatlerini üzerine toplayacak.

ECE DİZDAR

Feyza Üstündar karakterini canlandıracak olan oyuncu dizide, Çağatay'ın eski sevgilisini canlandıracak.

MURAT AYGEN

Aygen dizide, Kumru'nun babası Doğan'ı canlandıracak. Doğan, şirketin başına geçecek ve tüm dengeleri değiştirecek.

 

 

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