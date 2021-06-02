Sezon finali yapan Yasak Elma'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak, Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı ortaya çıktı.

Daha önce de diziden ayrılıp geri dönen ünlü oyuncu, yeni sezonda yer almayacak.