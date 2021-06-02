Yasak Elma'da ayrılık rüzgarı esmeye devam ediyor
Eda Ece ve Şevval Sam'ın başrollerini paylaştığı sevilen dizi Yasak Elma bir veda haberi ile daha gündemde. Nesrin Cavadzade'nin ardından bir isim daha diziye veda etti.
02 Haziran 2021, Çarşamba 21:50 Son Güncelleme:
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Sezon finali yapan Yasak Elma'da ayrılık rüzgarları esmeye devam ediyor. Son olarak, Şahika karakterini canlandıran Nesrin Cavadzade'nin ardından Barış Kılıç'ın da projeden ayrıldığı ortaya çıktı.
Daha önce de diziden ayrılıp geri dönen ünlü oyuncu, yeni sezonda yer almayacak.