Magazin Yasak Elma'da koronavirüs krizi! Ünlü oyuncunun testi pozitif çıktı

Yasak Elma'da koronavirüs krizi! Ünlü oyuncunun testi pozitif çıktı

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Yasak Elma'da koronavirüs krizi! Ünlü oyuncunun testi pozitif çıktı

’Yasak Elma’ dizisinde Yıldız karakterini canlandıran oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı. Evinde karantinaya giren Ece'nin süreci ağır geçirdiği öğrenildi

24 Şubat 2021, Çarşamba 22:36 Son Güncelleme:
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Koronavirüs olduğu öğrenildikten sonra evinde karantinaya alınan Eda Ece'nin yanı sıra, set çalışanlarından 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşıldı. Güzel oyuncunun, koronavirüs sürecini ağır geçirdiği öğrenildi.

NEGATİF ÇIKMIŞTI

Eda Ece, geçtiğimiz yıl ekim ayında da koronavirüs testi yaptırmış, sonucu negatif çıkmıştı. Sosyal medya hesabından durumu hayranlarıyla paylaşan Ece, "Hastayım ama korona değilim. Setteyim. Halim yok." demişti.

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