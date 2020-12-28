Yasak Elma'nın Halit'i Talat Bulut kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?
Yasak Elma dizisinde Halit Argun karakterine can veren Talat Bulut kimdir? Birçok dizi ve filmde oynayan Talat Bulut aynı zamanda seslendirme de yapmaktadır. İşte Talat Bulut hakkında merak edilenler...
28 Aralık 2020, Pazartesi 14:06 Son Güncelleme:
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Talat Bulut kimdir, kaç yaşında? Talat Bulut, (d. 23 Mart 1956, Sarıkamış, Kars), Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı. Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği bölümünde sürdürürken 2. sınıfta yarıda bırakan Talat Bulut, sanat yaşamına 1975 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu’nda Dimitrov adlı oyunda sahneye çıkarak başladı.
Uzun süre AST bünyesinde çalışan sanatçı, Türkân Şoray’ın teşvikiyle kamera karşısına geçerek Hazal filmiyle sinemaya adım attı. Bir dönem Türk sinemasının üretkenliğinin azaldığı süreçte etkinliklerine ara verdi. Kaliteli filmlerde oynamayı tercih eden Bulut; halen sinema ve dizi filmlerde rol almanın yanı sıra seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Geniş izleyici kitlesiyle tanışmasına neden olan film Manisa Tarzanı’dır.
Talat Bulut'un yer aldığı dizi ve filmler
Yasak Elma – 2018 (dizi)
Fazilet Hanım ve Kızları – 2017 (dizi)
Göç Zamanı – 2016 (dizi)
Mucize – 2014
Kasaba – 2009 (dizi)
Mutluluk- 2007
Annem – 2007 (dizi)
Saklambaç – 2005 (dizi)
Aşk Olsun – 2003 (dizi)
Melekler Evi – 2000
Abuzer Kadayıf – 2000
Köçek – 2000 (tv filmi)
Cemile – 1996
Cemile ve Umudun Masalı – 1995
Manisa Tarzanı – 1994
Herşeye Rağmen – 1988
Kurtar Beni – 1987
Prenses – 1986
Son Urfalı – 1986
Su – 1986
Yapayalnız – 1986
Yunus Emre – 1986
Kurbağalar – 1985
Kuyucaklı Yusuf – 1985
Fidan – 1984
Karanfilli Naciye – 1984
Firar – 1984
Derman – 1983
Göl – 1982
Çayda Çıra – 1982
Yaşamak Seninle Güzel – 1982
Yılanı Öldürseler – 1981
Beni Böyle Sev – 1980
Hazal – 1979