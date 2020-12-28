Magazin Yasak Elma'nın İrem'i Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

Yasak Elma'nın İrem'i Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

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Yasak Elma'nın İrem'i Zeynep Bastık kimdir? Kaç yaşındadır, boyu kaç?

FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma adlı dizide İrem karakterini canlandıran Zeynep Bastık hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Zeynep Bastık kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

28 Aralık 2020, Pazartesi 14:14 Son Güncelleme:
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8 Temmuz 1991 İstanbul doğumlu Zeynep Bastık, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamlamıştır. Bir dönem Murat Dalkılıç'ın vokalistliğini de yapan Zeynep Bastık, Murat Dalkılıç'ın Lüzumsuz Savaş adlı şarkısına birlikte düet yapmış ve geniş kitlelerce tanınmıştır. Zeynep Bastık, daha sonra kendi albümünden çıkış parçası olan Fırça şarkısı ile müzik dünyasına adım attı.

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Adı Mutluluk ve Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizilerde yer alarak oyunculuk kariyerine de adım atmış olan Zeynep Bastık, Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde İrem karakterini canlandırmaktadır. Zeynep Bastık 1.65 metre boyunda, 53 kilo ve Yengeç burcudur.

Zeynep Bastık’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Yasak Elma (İrem) (TV Dizisi)

2016 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Rüya) (TV Dizisi)

2015 – Adı Mutluluk (Gonca Gül Duran) (TV Dizisi)

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