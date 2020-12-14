Magazin Yasak Elma'nın Yiğit'i Doğaç Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Yasak Elma'nın Yiğit'i Doğaç Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

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Yasak Elma'nın Yiğit'i Doğaç Yıldız kimdir? Kaç yaşındadır, nereli?

Şu sıralar FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterini canlandıran Doğaç Yıldız hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Doğaç Yıldız kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

14 Aralık 2020, Pazartesi 14:44 Son Güncelleme:
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Doğaç Yıldız, 16 Eylül 1991 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Aslen baba tarafından Zonguldak’lıdır. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Eyvah Halam, Aşkına Eşkiya, Sırlar Dünyası, Aşk-ı Suzan, Kertenkele, Gece Gündüz ve Tatlı Hayat gibi projelerde rol alan Doğaç Yıldız, şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yiğit karakterine hayat vermektedir. Doğaç Yıldız, 1,79 metre boyunda, 74 kilo ve Başak burcudur.

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Doğaç Yıldız’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Yasak Elma (Yiğit) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Sinema Filmi)

2018 – İyi Oyun (Can) (Sinema Filmi) (TV Dizisi)

2018 – Yuvamdaki Düşman (Metin) (TV Dizisi)

2017 – En İyi Arkadaşım Evleniyor (Sinema Filmi)

2017 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Kasım) (TV Dizisi)

2016 – Kar (Bekir)(Sinema Filmi)

2015 – Kertenkele (Cüneyt) (TV Dizisi)

2014 – Beck's Letzter Sommer (Sinema Filmi)

2013 – Pek Yakında (Sinema Filmi)

2012 – Aşk-ı Suzan (Yasef) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Şener) (TV Dizisi)

2008 – Eyvah Halam (Tibet) (TV Dizisi)

2006 – İki Aile (Efe) (TV Dizisi)

2002 – Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (Semih) (TV Dizisi)

2001 – Aşkına Eşkıya (Miço) (TV Dizisi)

1998 – Babamı Hırsızlar Çaldı (Sinema Filmi)


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