Magazin Yasemin Allen: Beni snob zannediyorlar ama değilim

Yasemin Allen: Beni snob zannediyorlar ama değilim

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Yasemin Allen: Beni snob zannediyorlar ama değilim

Bikinili fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni alan Yasemin Allen YouTube’daki ‘Pillow Talks’ programında birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

24 Mayıs 2021, Pazartesi 07:01 Son Güncelleme:
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Tatil sezonunu açan Yasemin Allen hem akşam, hem de sabah paylaştığı fotoğraflarla büyük ses getirdi. Kimileri fazla cesur buldu, kimileri övgüler yağdırdı. Bikinili kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yasemin 6 gün önce “Uzun zamandır olmadığım kadar kiloluyum. Bu durumdan memnun muyum? Hayır” şeklinde tweet atmıştı. Oyuncu YouTube’daki ‘Pillow Talks’ programında da şunları söyledi:

  • “Beni snob zannediyorlar ama asla değilim.”
  • “Romantik bir kadınım.”
  • “Özgürlüğüme düşkünüm.”
  • “Erkek ve kadında önce ellere, sonra gözlere bakarım. Ses tonuna da dikkat ederim.”
  • “Kamu spotuna bile ağlarım.”

Yasemin Allen bu karede Marilyn Monroe’ya benzetildi.

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