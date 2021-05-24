Yasemin Allen: Beni snob zannediyorlar ama değilim

Tatil sezonunu açan Yasemin Allen hem akşam, hem de sabah paylaştığı fotoğraflarla büyük ses getirdi. Kimileri fazla cesur buldu, kimileri övgüler yağdırdı. Bikinili kareleri kısa sürede binlerce beğeni aldı. Yasemin 6 gün önce “Uzun zamandır olmadığım kadar kiloluyum. Bu durumdan memnun muyum? Hayır” şeklinde tweet atmıştı. Oyuncu YouTube’daki ‘Pillow Talks’ programında da şunları söyledi:

“Beni snob zannediyorlar ama asla değilim.”

“Romantik bir kadınım.”

“Özgürlüğüme düşkünüm.”

“Erkek ve kadında önce ellere, sonra gözlere bakarım. Ses tonuna da dikkat ederim.”

“Kamu spotuna bile ağlarım.”

Yasemin Allen bu karede Marilyn Monroe’ya benzetildi.