Yasemin Allen, Hande ile Nurgül'e rakip oldu
Karantina günlerinde sanata merak saran Yasemin Allen yeteneğini konuşturdu. Allen karantina da resim yapmaya başladı.
15 Nisan 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Hande Erçel ile Nurgül Yeşilçay malum; karantina günlerini evde resim yaparak geçiriyor. Yasemin Allen de sanata merak sardı. Önceki gün eline kalemi, fırçayı alıp resim yaptı, yeteneğini konuşturdu. Oyuncu, “Herkes şu dönemde fitness manyağı olup bu süreçten asker gibi çıkacak diye bir şey yok. Sanatla ilgilenin. Gerekirse de ağlayın, boş boş duvarlara bakın” dedi.