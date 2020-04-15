Hande Erçel ile Nurgül Yeşilçay malum; karantina günlerini evde resim yaparak geçiriyor. Yasemin Allen de sanata merak sardı. Önceki gün eline kalemi, fırçayı alıp resim yaptı, yeteneğini konuşturdu. Oyuncu, “Herkes şu dönemde fitness manyağı olup bu süreçten asker gibi çıkacak diye bir şey yok. Sanatla ilgilenin. Gerekirse de ağlayın, boş boş duvarlara bakın” dedi.

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