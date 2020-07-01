Magazin Yasemin Hadivent'in acı günü...

Yasemin Hadivent'in acı günü...

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Yasemin Hadivent'in acı günü...

Ünlü oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni Melisa, hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2020, Çarşamba 11:16 Son Güncelleme:
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Nazenin Hadivent, kızının ölüm haberini Instagram sayfasında duyurdu:

"Gittiğin cennet bahçelerinde mutlu olacağına eminim. Emanetimi bugün kollarımda teslim ettim. Sen bu dünyaya ete kemiğe bürünmüş bir melek olarak geldin ve bugün yine melek olarak ayrıldın. Bir gün kavuşacağız. Özlem ve hasretle o günü bekliyor olacağım. Kızımızı bugün itibarıyla kaybettik. Arayan soran herkese teşekkür ederiz. Aile olarak şuan konuşabilecek durumda değiliz. Anlayışınıza sığınıyoruz. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin."


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