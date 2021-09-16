Magazin Yasemin Özilhan: Artık geri dönüş yok!

Yasemin Özilhan: Artık geri dönüş yok!

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Yasemin Özilhan: Artık geri dönüş yok!

‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan, gazetecilerin "Sizi ekranda görecek miyiz?" sorusuna yanıt verdi. Ali KESER / POSTA

16 Eylül 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yasemin Özilhan 2006-2010 arasında yayınlanan ‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınmış ama 2011’de İzzet Özilhan ile evlenip anne olunca oyunculuğu bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl ‘Mucize Doktor’a konuk olan Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’deydi. “Bu yıl sürpriz var mı, sizi ekranda görecek miyiz?” sorusuna “Hayır. Bu saatten sonra artık geri dönmek çok zor. Bir yere gitsem kızlar sürekli arayıp ‘Anne ne zaman geleceksin’ diye soruyor” yanıtını verdi.

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