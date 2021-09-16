Yasemin Özilhan: Artık geri dönüş yok!

Yasemin Özilhan 2006-2010 arasında yayınlanan ‘Doktorlar’ dizisindeki ‘Ela’ karakteri ile tanınmış ama 2011’de İzzet Özilhan ile evlenip anne olunca oyunculuğu bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl ‘Mucize Doktor’a konuk olan Yasemin Özilhan önceki gün Etiler’deydi. “Bu yıl sürpriz var mı, sizi ekranda görecek miyiz?” sorusuna “Hayır. Bu saatten sonra artık geri dönmek çok zor. Bir yere gitsem kızlar sürekli arayıp ‘Anne ne zaman geleceksin’ diye soruyor” yanıtını verdi.