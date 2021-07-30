Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da karavan trendine uydu

Karavan tatili, doğa tutkunlarının tekelindeyken pandemiyle birlikte yükselen tatil trendlerinden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmıyor.

Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum’a inmişti.

İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding’in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko’ya özenmiş. 300 bin liraya Crawler’in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor.

Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/HÜRRİYET







