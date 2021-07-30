Magazin Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da karavan trendine uydu

Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da karavan trendine uydu

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Yasemin Özilhan ile İzzet Özilhan da karavan trendine uydu

Cemiyetin ünlü çifti Yasemin-İzzet Özilhan, son yılların yükselen trendi olan karavan modasına kayıtsız kalamadı. Crawler marka karavanlarına 300 bin lira ödeyen çift, çok yakında Türkiye turuna çıkacak.

30 Temmuz 2021, Cuma 09:43 Son Güncelleme:
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Karavan tatili, doğa tutkunlarının tekelindeyken pandemiyle birlikte yükselen tatil trendlerinden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmıyor.

Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum’a inmişti.

İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding’in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko’ya özenmiş. 300 bin liraya Crawler’in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor.

Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor. MEHMET ÜSTÜNDAĞ/HÜRRİYET

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