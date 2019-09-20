Yasemin Özilhan'ın 10 bin TL'lik çizmesi
Giydiği kıyafetler ve tarzıyla adından söz ettiren Yasemin Özilhan, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı
Stiliyle ve marjinal kombinleriyle sık sık adından söz ettiren Yasemin Özilhan Nişantaşı'nda görüntülendi. Çizmesi ve kısa şortuyla dikkat çeken Yasemin Özilhan, uzun süre mağazaları dolaştı.
ÇİZMELERİ ISABEL MARTA MARKASINA AİT
Yasemin Özilhan’ın, Isabel Marta marka çizme fiyatının 10 bin 350 TL olduğu öğrenildi.
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