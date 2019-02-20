Yasemin Özilhan'ın çantası dikkat çekti

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi

20 Şubat 2019, Çarşamba 18:40
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Yasemin Özilhan'ın çantası dikkat çekti

Eski oyuncu Yasemin Özilhan, tek başına geldiği AVM'de alışveriş turuna çıkıp, daha sonra bir arkadaşı ile buluştu.

ÇANTASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Her zaman olduğu gibi sade şıklığı ile göz dolduran güzel oyuncu, alışveriş sonrası yorgunluk kahvesi içip AVM’den ayrıldı.

Yasemin Özilhan'ın boynuna astığı mini çantası dikkatlerden kaçmadı.

(Kaynak: Milliyet/ Cadde)

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