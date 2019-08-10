Eski model ve oyuncu Yasemin Özilhan, tarzıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Bodrum'da tatil yapan Özilhan, taktığı gözük ile takipçilerinin diline düştü.

'KAYNAKÇI GİBİ'

Tüm yüzünü kaplayan Dior marka gözlük takan Özilhan'a, 'Kaynakçı gibi olmuşsun', 'Yüzüne pencere takılmış gibi', 'Bu kez olmamış' gibi yorumlar yapıldı.

Öte yandan, Yasemin Özilhan'ın taktığı gözlüğün fiyatı 2 bin 500 lira.

NASIL TARZ OLUNUR?

Yasemin Özilhan ‘Nasıl tarz olunur?’ sorusuna şöyle cevabı vermişti:

1) Önceliğim her zaman sadelik.

2) Moda diye kıyafet almam. Eskileri yenilerle kombinlerim.

3) Vücudumu iyi tanırım, yakışanı seçerim. Emin olmadığımda zevkine güvendiğim kişilere danışırım.

4) Gardırobumda bolca beyaz tişört, skinny jean ve babet vardır.

5) Markaya değil, dikişe ve tasarıma önem veririm.



