Yasemin Özilhan'ın Lady Diana tarzı
Stil ikonu Yasemin Özilhan, son bir yıldır moda olan kısa tayt modasının Türkiye’deki öncüsü olmuştu
Müge Dağıstanlı/POSTA
Bebek Lucca’da görüntülenen Özilhan bu tarzı sevdiğini, Boğaz’da yürüyüş yaparken tercih ettiğini söyledi. Modanın öncüsü ise 1997’de geçirdiği bir trafik kazasında vefat eden, stiliyle hala moda dünyasını etkileyen Lady Diana’ydı.
1990'lara damga vurmuştu
İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kurallarını çoğu kez hiçe sayan Lady Diana tayt üzerine giydiği sweatshirt’leriyle 1990’lara damga vurmuştu.
Yeniden moda oldu
Kısa taytlar 2018’de Amerika’da yeniden moda olmuş, dünyaca ünlü modeller Emily Ratajkowski, Bella Hadid ve Hailey Bieber tarafından kullanılmıştı. Bu moda 2019'da da devam ediyor.
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