Müge Dağıstanlı/POSTA

Bebek Lucca’da görüntülenen Özilhan bu tarzı sevdiğini, Boğaz’da yürüyüş yaparken tercih ettiğini söyledi. Modanın öncüsü ise 1997’de geçirdiği bir trafik kazasında vefat eden, stiliyle hala moda dünyasını etkileyen Lady Diana’ydı.

1990'lara damga vurmuştu

İngiliz Kraliyet Ailesi’nin kurallarını çoğu kez hiçe sayan Lady Diana tayt üzerine giydiği sweatshirt’leriyle 1990’lara damga vurmuştu.

Yeniden moda oldu

Kısa taytlar 2018’de Amerika’da yeniden moda olmuş, dünyaca ünlü modeller Emily Ratajkowski, Bella Hadid ve Hailey Bieber tarafından kullanılmıştı. Bu moda 2019'da da devam ediyor.

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