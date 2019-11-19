Yasemin Sakallıoğlu ile nişanlısı Burak Yırtar ayrıldı

Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallı ve geçen aylarda nişanlanan Burak Yırtar ayrıldı. Çiftin ayrılık sebebi ise şaşkınlık yarattı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa’da yer alan habere göre, Yasemin Sakallıoğlu sinema filmine çok fazla yoğunlaştı.

Nişanlısından uyarı geldi

İlişkisine yeteri kadar zaman ayırmayan Yasemin Sakallıoğlu’na nişanlısından uyarı geldi. Yasemin Sakallıoğlu’nun işine olan bağlılığı giderek ikilinin arasındaki ipleri kopardı. Çift çareyi ayrılmakta buldu.

Aileler devreye girdi

Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar’ın barışması için ailelerin devreye girdiği öğrenildi.





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