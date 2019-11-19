Yasemin Sakallıoğlu ile nişanlısı Burak Yırtar ayrıldı
Yasemin Sakallıoğlu ile evlilik hazırlığında olduğu nişanlısı Burak Yırtar ayrıldı.
Sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallı ve geçen aylarda nişanlanan Burak Yırtar ayrıldı. Çiftin ayrılık sebebi ise şaşkınlık yarattı. Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa’da yer alan habere göre, Yasemin Sakallıoğlu sinema filmine çok fazla yoğunlaştı.
Nişanlısından uyarı geldi
İlişkisine yeteri kadar zaman ayırmayan Yasemin Sakallıoğlu’na nişanlısından uyarı geldi. Yasemin Sakallıoğlu’nun işine olan bağlılığı giderek ikilinin arasındaki ipleri kopardı. Çift çareyi ayrılmakta buldu.
Aileler devreye girdi
Yasemin Sakallıoğlu ve Burak Yırtar’ın barışması için ailelerin devreye girdiği öğrenildi.
Bu haberi de okudularHatice, Yasemin Sakallıoğlu'nun esprisine ateş püskürdü
Bu haberi de okudularYasemin Sakallıoğlu: Bu ülkenin en komik kadınlarından biri olmak için devamlı çalışacağım