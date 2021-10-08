İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli’nin düğün töreni, Beşiktaş’ta bir otelde gerçekleşirken, İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç, Yasemin Şefkatli'nin gelinliğinde Özgür Masur hazırladı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’in kıydığı nikaha magazin dünyasının ünlü isimleri akın etti…

YASEMİN ŞEFKATLİ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Yasemin Şefkatli hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor ancak genç kadının 1992 yılında İstanbul’da dünyaya geldiği biliniyor.

Bununla birlikte,2017 yılından bu yana İdo Tatlıses ile birlikte olan Yasemin Şefkatli, @yaseminsefkatli kullanıcı adıyla sosyal medyada yer alıyor ve 361 bin takipçisi bulunuyor.

İDO TATLISES’İN EŞİ YASEMİN ŞEFKATLİ NE İŞ YAPIYOR?

İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu olan Yasemin Şefkatli mankenlik ve modellik yapmanın yanı sıra, interior designer olarak çalışıyor ve Instagram’da @yasebags ve @blazeonyou adında iki tasarım sayfası bulunuyor.

İDO TATLISES KİMDİR?

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve eski eşi Derya Tuna’nın oğlu olan İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Şanlıurfalı olan İdo Tatlıses’in gerçek adı İbrahim'dir. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çifti, İbrahim ismini kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo takma adını verdi. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamladı.