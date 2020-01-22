Yasemin Şefkatli mücevher tasarımcılığına soyundu

Bir ara oyuncu olmak için ajansa kaydolduğu söylenen, sonra çanta tasarımına soyunup ‘Yasebags’ markasını kuran Yasemin Şefkatli işleri büyütüyor. “Küpe, kolye gibi takı tasarımına başladım. Yakında koleksiyonumu tanıtacağım.

İdo da moda sektörüne adım atacak

İdo da moda sektörüne adım atıp kendi markasıyla büyüyecek” dedi.





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