Yasemin Şefkatli mücevher tasarımcılığına soyundu
İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo Tatlıses iki yıldır Yasemin Şefkatli ile aşk yaşıyor.
Bir ara oyuncu olmak için ajansa kaydolduğu söylenen, sonra çanta tasarımına soyunup ‘Yasebags’ markasını kuran Yasemin Şefkatli işleri büyütüyor. “Küpe, kolye gibi takı tasarımına başladım. Yakında koleksiyonumu tanıtacağım.
İdo da moda sektörüne adım atacak
İdo da moda sektörüne adım atıp kendi markasıyla büyüyecek” dedi.
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