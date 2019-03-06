İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan olan oğlu İdo, Haziran 2017’de Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Temmuz 2018’de Yasemin Şefkatli’nin Instagram hesabında paylaştığı bikinili fotoğrafı İdo’nun kıskanması üzerine ilişki bitmişti.

Ama ayrılık uzun sürmemiş, geçen kasımda barışmışlar, aşka kaldıkları yerden devam kararı almışlardı. Yasemin Şefkatli önceki gün Vodafone Red’in davetindeydi. Özel hayatına dair şunları söyledi:

'İDO NE DERSE O!'

“İdo ile bir süredir New York’taydık. Şimdi sırada hangi ülke var, bilmiyorum. İdo nereye derse, oraya gideriz. İlişkimizde onun sözü geçiyor. Henüz evlilik teklifi gelmedi. Buradan teklif beklediğimi söylemek de olmaz.”

Yasemin Şefkatli bir süre önce Instagram’dan sevgilisine şunları yazmıştı: “Benim en güzel alışkanlığımsın. Çok şanslıyım.” İdo da şu karşılığı vermişti: “En kötü anımda bile hep iyi geliyorsun bana. Yüzümüzdeki yıllanacak çizgileri beraber görelim.”

ALİ KESER