Yasemin Şefkatli geçen kasımda barıştığı İdo Tatlıses için ''İlişkimizde son söz sevgilimin. Ne derse, ne isterse o'' açıklamasını yapmıştı

Ayrılık döneminde bir markanın reklam yüzü olan Yasemin Şefkatli'ye üç diziden oyunculuk teklifi geldi.

Ama iddiaya göre; senaryoları ve rolleri beğenmeyen İdo'dan izin çıkmadı.

Oyuncu olmayı çok isteyen Yasemin Şefkatli teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı.

Ali KESER / POSTA