Yasemin Şefkatli'nin hevesi kursağında kaldı

Oyuncu olmak isteyen Yasemin Şefkatli'ye sevgilisi İdo Tatlıses izin vermedi

10 Mart 2019, Pazar 11:41 Son Güncelleme:
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Yasemin Şefkatli'nin hevesi kursağında kaldı

Yasemin Şefkatli geçen kasımda barıştığı İdo Tatlıses için ''İlişkimizde son söz sevgilimin. Ne derse, ne isterse o'' açıklamasını yapmıştı

Ayrılık döneminde bir markanın reklam yüzü olan Yasemin Şefkatli'ye üç diziden oyunculuk teklifi geldi.

Ama iddiaya göre; senaryoları ve rolleri beğenmeyen İdo'dan izin çıkmadı.

Oyuncu olmayı çok isteyen Yasemin Şefkatli teklifleri geri çevirmek zorunda kaldı.

Ali KESER / POSTA

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