Yaşlanma karşıtı basit yüz egzersizleri

Basit yüz egzersizleri ile daha sağlıklı ve genç görünümlü olmak mümkündür. Günümüzde bunların tatmin edici sonuçları vardır.Șüphesiz cerrahi müdahaleler mucizeler yaratabilir.Ama siz hiç yüz kasları egzersizini düșündünüz mü? Bazı kadınlar için belirsiz ve imkansız görünse de nerede isterseniz yapabileceğiniz bu hareketler yașlanma belirtilerini azaltmak için en güvenilir yoldur. Yüz egzersizlerinin en iyi yönü ağrısız ve eğlenceli olmalarıdır.Ayrıca ekonomik olarak da sizden bir șey götürmez. Pahalı kremlere ve cerrahi müdahalelere servet harcamadan taze görünümlü,genç bir yüze sahip olabilirsiniz. Bu durum ruh halinizi de olumlu etkileyecektir.Kașlar yüzünüzde önemli ve vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Yani her zaman mükemmel ve formda olmak için bakımlı ve diri olmaları șarttır. Onlar iyi bir durumda ise güzelliğinizi vurgulamak için kaș çizgilerine dikkat zamanı geldi. Doğru adım ve sırasıyla așağıdaki egzersizleri yapmaya devam edin.*Parmak uçlarınıza doğru bakın.*Sıkıca gözlerinizi kapatın.7 saniye gözlerinizi sıkıca tutun ve daha sonra açın.Bunu 5 ile 7 kez bu basit ișlemi tekrarlayın.Yüzdeki kaslar büyük miktarda yanaklar ve ağız çevresinde görülür.Bunları azaltmak için aynı zamanda ağza daha genç bir görünüm vermek için yanakları da kapsayan mükemmel egzersizler vardır.Yașlanma ile birlikte çenenin altında sarkmalar olușur ve çift çene varmıș gibi çirkin bir görünüm ortaya çıkar.Ama burada egzersizler yardımı ile kolayca çift çeneden kurtulabilirsiniz.*Ağzınızın köșesini kaldırmaya çalıșın . Üst bir gülümseme ile birlikte alt dudağınıza bastırın ve boynunuzu tutun.*Avucunuz ile çene altınızı tutun ve bırakın derin bir nefes alın. 7 ile 21 arasında tekrarlayın.Tüm bu basit egzersizler günde en fazla 15 dakika sürer.Düzenli olarak yaptığınızda sonuç alacağınızdan emin olabilirsiniz.