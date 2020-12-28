Türkiye Yaşlı adamın mesanesinden çıkan taşların boyutu doktorları bile şaşırttı

Yaşlı adamın mesanesinden çıkan taşların boyutu doktorları bile şaşırttı

Türkiye

Yaşlı adamın mesanesinden çıkan taşların boyutu doktorları bile şaşırttı

Denizli'de idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Halil Kul'un mesanesinden 2.5 kilo ağırlığında taş çıktı. Doktorların bile şaşırdığı ameliyatın sonrasında yaşlı adam taşları hatıra olarak saklamak için yanında götürdü.

28 Aralık 2020, Pazartesi 14:17 Son Güncelleme:
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Denizli'de 73 yaşındaki Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan mesane ameliyatı sonrası vücudundan çıkartılan taşların boyutları doktorları da şaşırttı. Halil Kul'un vücudundan en büyüğü 700 gram olan toplam 2,5 kilogram ağırlığında taş çıkarıldı. Kul, taşları saklamak için yanında götürdü.

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Pamukkale ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Halil Kul, idrar kaçırma ve ağrı şikayetiyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Üroloji kliniğinde muayene edilen Kul'un böbrek ve mesanesinde taşlar olduğu belirlendi. Halil Kul, yapılan tetkiklerin ardından Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş tarafından ameliyata alındı.

Taşları hatıra olarak yanına aldı

Ameliyatta Kul'un böbreğinden ve mesanesinden en ağırı 700 gram olmak üzere toplamda 2, 5 kilogram ağırlığında 5 ayrı taş çıkarıldı. Kul'un vücudundan çıkan taşlar doktorları da şaşırttı. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan Kul, çıkarılan taşları hatıra olarak yanına alıp, taburcu oldu.

"Çıkarmakta oldukça zorlandık"

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, hastası Halil Kul'dan çıkardığı taşların, 18 yıllık meslek hayatı boyunca çıkardığı en büyük böbrek ve mesane taşlarından olduğuna dikkati çekip, "Hastamız 16 yıl önce mesane kanseri nedeni ile ameliyat edilmiş ve mesanesi alınarak bağırsaktan yeni mesane yapılmış. Bu tür ameliyatlarda hasta bir süre idrar kaçırabiliyor. Hastamız da idrar kaçırmanın devam etmesi nedeni ile sürekli sonda kullanmaya başlamış ve takipleri de düzenli olmadığı için uzun süre ihmal edilmiş. Bağırsaktan yapılan yeni mesaneler zaman zaman genişleyip oldukça büyük boyutlara ulaşabiliyor. Hastamızda da bağırsak salgılarının da etkisi ile zamanla taşlar çok büyümüş ve mesanenin şeklini almış. Ameliyatta yaptığımız kesi taşı çıkarmaya neredeyse yetmeyecekti. Taşı çıkarmakta oldukça zorlandık fakat başarılı bir operasyon oldu. Hastamız tamamen iyileştikten sonra yapay idrar tutma cihazı takarak idrar kaçırmasına çözüm sağlamaya çalışacağız" dedi.

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