Tüm dünyayı etkisi altına alınan koronavirüs salgınına yönelik ülkemizde de sıkı önlemler alınıyor. Kahvehaneler, düğün-nişan salonları, lokal gibi yerleri kapatma kararı alınmıştı. Yetkililer tarafından yaşlılar için "evden dışarı çıkmayın" uyarısında bulunmuştu ama bazı yerlerde uyarılara aldırış etmeyen yaşlılar kent meydanlarındaki banklarda toplanıyor. Buna önlem olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi bankları söktü.

Denizli'de kalabalık şekilde oturan vatandaşlar Korona virüsü dolayısıyla uyarıları dikkate almayınca belediye ekipleri çareyi bankları sökmekte buldu. Denizli Bayram Yeri Meydanında korona virüsüne ilişkin alınan tedbirleri ve uyarıları yaşlılar pek dikkate almadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise çareyi bankları sökmekte buldu.

Uyarılara aldırış etmediler

Evlerinde sıkılan vatandaşlar her gün buraya gelerek vakit geçiriyor. Virüse ilişkin alınan tedbirler doğrultusunda evlerde kalınması yönündeki uyarılara aldırış etmeyen yaşlı vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi meydanda ki banklarda oturmaya devam etti. Korona virüsünün yaşlı insanlarda ölüm ile sonuçlanması ve kalabalık alanda birçok yaşlının oturması, virüsün yayılmasını arttırabilir olması üzerine belediye ekipleri yeni bir tedbir aldı. Meydandaki banklarda oturan vatandaşlara uyarılarda bulunulmasına rağmen bir türlü ikna edemeyen ekipler yaklaşık 20 bankı sökerek çare buldu. Bankların sökülmesinin ardından meydan bomboş kaldı. Çevredeki vatandaşlar ise uygulamanın iyi olduğunu söyleyerek, "Güzel bir uygulama oldu çünkü arkadaşlar tam bilinçlenmedi sanırım. Bir birimize mesafe koymamız gerekirken yine burada bilinçsizce oturmalar oluyor. Onun için virüs bulaştırmama açısından güzel bir uygulama" ifadelerini kullandı.



