Yaşlılıkta da özel sağlık sigortası devam eder mi?

SigortaMedya’nın YouTube kanalı Sigorta Ekranı’na konuk olan Yavuz Önen, “30 yıldan fazla sağlık sigortası ödeyip 70 yaşından sonra primlerin yükselmesi nedeniyle sigortalılığını devam ettiremeyenlere büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bunun önüne geçecek bir düzenleme sektöre katkı sağlayacaktır” açıklamasını yaptı. Önen, yurtdışında olduğu gibi özel sağlık sigortası satın alan gençlere ‘yaşlılıkta garantili katkı yardımı’ adı altında bir seçenek sunulabileceğini dile getirdi.

Entegrasyon sağlanmalı

Özel sağlık sigortalarında uzun bir süredir ciddi prim artışları yaşandığının altını çizen Önen, sigortalı yaşının büyümesi, tazminat prim oranlarının yükselirken hasarsızlık indirimlerinin düşmesi ve sağlık kuruluşlarının provizyon ücretlerini enflasyona endeksleyerek artırması gibi etkenlerin artışta etkili olduğunu açıkladı. Önen, şunları söyledi: “Özel sağlık sigortalarında gençlerin primleri, yaşlılara göre daha düşük çıkıyor. Yaşlılarda sigorta prim katsayısı yükseliyor. Bunun doğru bir mantık olduğunu söyleyebilirim. Çünkü ileriki yaşlarda hastalıklar daha fazla nüfuz edebiliyor. Fakat 65 yaşından sonra bireylerin mesleki faaliyetleri azaldığı için hem gelirleri azalıyor hem de sağlık sigortası primleri yükseliyor. Birçok sigortalı 65 yaşından sonra sağlık sigortası primlerini ödeyemediği için önce plan daraltma yöntemine gidiyor. Sonrasında da özel sağlık sigortasındaki haklarından vazgeçip tamamlayıcı sağlık sigortasına geçiyorlar. Eğer buna da imkân bulamazlarsa özel sağlık sigortası yaptırmaktan vazgeçiyorlar.”

Önlemler alınmalı

Bu durumun önüne geçebilmek için birtakım önlemler alınması gerektiğini kaydeden Önen, özel sağlık sigortalarıyla birikim sigortalarının entegrasyonun sağlanması gerektiğini anlattı. “Yurt dışında özel sağlık sigortası satın alan gençlere yaşlılıkta garantili katkı yardımı adı altında bir seçenek sunuluyor. Bu sistemde biriken prim 65 yaşından sonra sigortalının özel sağlık sigortasına aktarılıyor. Bu katkı yardımı ömür boyu devam ediyor” diyen Önen, Türkiye’de de bu sisteme geçilmesi ile ilgili şu öneride bulundu: “Bütün sağlık sigortası satan şirketler, yaşlılıkta garantili katkı fonunu uygulamalı. Sigortalının bunu seçip seçmemesi kendi tercihine bırakılmalı. 30 yıldan fazla sağlık sigortası ödeyip 70 yaşından sonra primlerin yükselmesi nedeniyle sigortalılığını devam ettiremeyenlere büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Bu tarz bir düzenlemenin sektöre katkı sağlayacağını düşünüyorum.”

Gençlere 400 liraya sağlık sigortası

Türkiye’de son bir yıl içerisinde sağlık sigortalı sayısının yüzde 50 artmasının güzel bir gelişme olduğunu belirten Yavuz Önen, “25 yaşındaki bir gencin yatarak tedavili tamamlayıcı sağlık sigortası primi yıllık 400 lira civarında. Sigortalılara hiç olmazsa bir tamamlayıcı sağlık sigortası almalarını tavsiye ediyorum” açıklamasını yaptı.



