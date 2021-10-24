Magazin Yasmin Erbil ve Ece Ronay birbirine girdi: Baban salya sümük peşimden koşuyordu!

Yasmin Erbil ve Ece Ronay birbirine girdi: Baban salya sümük peşimden koşuyordu!

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Yasmin Erbil ve Ece Ronay birbirine girdi: Baban salya sümük peşimden koşuyordu!

TikTok videolarıyla tanınan fenomen Ece Ronay klibinde Mehmet Eli Erbil'i oynatmış ve daha sonra da ünlü şovmenin kendisini taciz ettiğini açıklamıştı. Mehmet Ali Erbil ve Ece Ronay olayın ardından birbirlerini dava etti. Olaya Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil olunca Ece Ronay çıldırdı.

24 Ekim 2021, Pazar 15:09 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtları ve mesaj görüntüleri yayınlamıştı. Tacizle suçlanan Erbil ve Ronay arasındaki gerilim sürerken konuya Erbil'in kızı Yasmin Erbil de dahil oldu.

Yasak Elma dizisinde rol almaya başlayan Yasmin Erbil Ronaya'ı hedef aldı ve "TikTok'ta ünlü olan biri, prim vermek istemiyorum. Babamın yanındayım" dedi.

'SENİN BABAN BENLE UĞRAŞAMADI'

Bu açıklamayı duyan Ronay Yasmin Erbil'e sert sözlerle yanıt verdi. Ronay açıklamasında "Sen ezmeye çalışıyor olabilirsin ama baban salya sümük peşimde koşuyordu. Senin baban benle uğraşamadı bence sen hiç bulaşma" dedi.

'SEN BABANIN ABSÜRTLÜKLERİYLE ÜNLÜ OLDUN'

Hızını alamayan Ece Ronay açıklamasının devamında ise "Bizim babamız ünlü olalım diye zorla dizilere sokmadı, paraya boğmadı. Kendi emeğimle TikTok'ta ünlü oldum. Sen de babanın absürtlükleriyle ünlü oldun. Kapat çeneni" diyerek tepki gösterdi.

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