Yatağın içinden çıkanlar şaşırttı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Ekim-6 Kasım arasında zehir şebekelerine yönelik 12 operasyon düzenledi. Bahçelievler, Çatalca, Ataşehir, Küçükçekmece, Fatih, Güngören, Başakşehir, Arnavutköy ve Pendik’te düzenlenen baskınlarda 30 zehir taciri yakalanarak gözaltına alındı. Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda ise 300 kilo eroin, 210 kilo skunk, 624 ecstasy hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun 26 milyon lira değerinde olduğu öğrenildi.

Narkotik ekiplerinin baskın yaptığı Çatalca’daki bir TIR parkında ise uyuşturucu bulmaya eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramalarda kilolarca eroin ele geçirildi. Köpeklerin tepki verdiği TIR garajının bahçesindeki bazı alanlarda yapılan kazılarda çuval ve poşetler içerisinde toprağa gömülü eroin ele geçirildi. Ele geçirilen 300 kilo eroinin 65 kilosu kazılarda, kalan bölümünün ise bir TIR’da bal kutuları içerisinde bulunduğu öğrenildi.

Narkotik ekiplerince düzenlenen baskında yakalanan şüphelilerin birbirleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi. Ülkemizde sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere narkotik madde temin eden ve yurt dışına eroin kaçırmaya çalışan şüphelilerin tamamı tutuklandı. Narkotik ekipleri bu sabahta, 12 operasyonda yakalanan şüphelilerin elebaşlarına baskın düzenledi. Operasyonda ismi açıklanmayan bir uyuşturucu baronu ile 7 yardımcısı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin işlemi sürüyor.