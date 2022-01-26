Türkiye Yatağında ölü bulunmuştu... Anneden korkunç iddia!

Yatağında ölü bulunmuştu... Anneden korkunç iddia!

Türkiye

Yatağında ölü bulunmuştu... Anneden korkunç iddia!

Muğla'da yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun boynu kırılarak öldüğü ortaya çıkınca genç kızın anne ve babası gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Gamze’nin annesi T.S., “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Öldürmüşler çocuğumu. Nazlı veya gelinimden şüpheleniyorum" dedi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 13:02 Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu. 


Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BOYNUNUN KIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze’nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze’nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze’nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

GAMZE’NİN ANNESİ: "KIZIMI ÖLDÜRMÜŞLER, YATAĞINDA ÖLÜ BULDUM"

Gamze’nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

Öte yandan, Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.

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