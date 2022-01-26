Yatağında ölü bulunmuştu... Anneden korkunç iddia!

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Mazı Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu, annesi tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.





Yardım istenmesi üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yapılan incelemede genç kızın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

BOYNUNUN KIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri konuyu detaylıca araştırmaya başladı. Gamze’nin kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemede korkunç gerçek ortaya çıktı. Gamze’nin boyunu kırılarak öldüğü tespit edildi.

ANNE VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Raporun çıkmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçerek Gamze’nin ölümüyle ilgili anne T.S ve baba M.H.S. gözaltına aldı. Anne ve babanın ifade işlemlerinin ardından Bodrum adliyesine sevk edildi.

GAMZE’NİN ANNESİ: "KIZIMI ÖLDÜRMÜŞLER, YATAĞINDA ÖLÜ BULDUM"

Gamze’nin annesi T.S., adliye girişinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. Anne, “Hakkımın aranmasını istiyorum. Hiçbir suçum yok. Hiç bilmiyorum, yatağında ölü buldum. Öldürmüşler çocuğumu. Birileri öldürmüş çocuğumu. Nazlı veya şeyden şüpheleniyorum. Gelinimden şüpheleniyorum. Anasından şüpheleniyorum. Başkası da olabilir" dedi.

Öte yandan, Gamze'nin cenazesinin hala Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi'nde olduğunu, henüz yakınları tarafından alınmadığı öğrenildi.