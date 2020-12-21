Cyberpunk 2077 ile ilgili çıkan sorunlar ve oyuncuların para iadesi istemelerinin ardından şirketin piyasa değeri de düşmeye başladı. Tabi bu durum yatırımcılar açısından hiç iç açıcı ibr durum değil.

Varşova'daki avukatlar ve bazı yatırımcılar, CD Projekt’e toplu dava açmaya hazırlanıyor. Bunun nedeni ise oyunun çıkışından önce, yapılan yanlış tanıtımlar.

CDPR'ın yatırımcısı olduğu bilinen Polonyalı Mikolaj Orzechowski'nin paylaştığı bir gönderiye göre, kendisi şu anda bir hukuk firması ile birlikte dava açmak için analiz yapıyor. Ceza Kanununun 286. Maddesi'ne göre "mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma" gerekçesiyle dava açılması bekleniyor.

CD Projekt'in oyundaki hataları düzeltmek için çalıştığı biliniyor. Bu durum ilerde başka ne gibi sonuçlar doğuracak hep birlikte göreceğiz.











