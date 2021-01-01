Magazin Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler

Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler

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Yavuz Bingöl'den eleştirilere cevap: Ayıp ettiler

Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklâl Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin çekimleri tamamlandı. Film ekibi, çok büyük sorumluluk altına girdiklerini söyledi.

01 Ocak 2021, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Mehmet Âkif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazarken yaşadıklarını konu alan “Âkif” filminin çekimleri önceki gün tamamladı. Yavuz Bingöl, Fikret Kuşkan, Ruhi Sarı, Mine Çayıroğlu, Murat Han, Atılay Uluışık, Yeniköy Fuat Paşa Yalısı’nda gerçekleşen son gün çekimde basın mensuplarını ağırladı.

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Mehmet Âkif Ersoy’u canlandıran Yavuz Bingöl, rolü için bazı Arapça kelimeleri öğrendiğini açıklamasının ardından yapılan eleştirilere yanıt verdi:

“Sosyal medyada yazılanlar zıvanadan çıktı. Mehmet Âkif’in ruhunu incittiler. Günümüzde yaşayan yakınlarını üzdüler.

Benim ne cahilliğim kaldı ne başka bir şeyim. Daha gösterime çıkmamış bir filmi bu kadar eleştirmek doğru değil. Filmdeki Arapça vurguların diksiyonunu nasıl doğru yaparım diye İlahiyat Fakültesi’nden bir hocaya danıştım.

Sanki Mehmet Âkif’in vaazlarını Arapça verdiğini, Türkçe değil de Arapça konuştuğunu sanıyormuşum, bu kadar cahilmişim gibi bir ton şey yazıp çizdiler. Yapılan büyük haksızlık.”

'Büyük bir titizlikle çalıştık'

Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıran Fikret Kuşkan ise “Uydurulmuş ya da sonradan yazılmış bir hikayeyi anlatmıyoruz. Hepimiz çok büyük sorumluluk altına girdik. Büyük bir titizlikle çalıştım. Tarihi belgeleri tekrar tekrar okuyarak bir yol aldık” açıklamasını yaptı.

İstanbul’un yanı sıra Ankara, Kastamonu ve Konya’da kurulan setlerde çekilen film, İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişinin 100. yıl dönümü olan 12 Mart 2021’de vizyona girecek.


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