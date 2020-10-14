Magazin Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm...

Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm...

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Yavuz Bingöl'ü yıkan ölüm...

Sanatçı Yavuz Bingöl'ün uzun süredir kanser tedavisi gören kız kardeşi Fatma Efsun Pul, dün sabah 51 yaşında hayatını kaybetti.

14 Ekim 2020, Çarşamba 08:32 Son Güncelleme:
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Annesinin uzun zamandır devam eden alzheimer rahatsızlığı nedeniyle zor bir süreç yaşayan Yavuz Bingöl, kanser tedavisi gören kardeşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yavuz Bingöl 51 yaşındaki kardeşi Fatma Efsun Pul'un vefatıyla yıkıldı.  TRT'den emekli olan, bir kız çocuk annesi Fatma Efsun Pul, Ayvalık'ta son yolculuğuna uğurlanacak. (tv100)


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