Türkiye Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Türkiye

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'deki ilk görevi için yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun.' dedi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:48 Son Güncelleme:
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket ettiğini bildirdi.


Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz Haydarpaşa Limanı'ndan demir alarak Filyos Limanı'na doğru hareket etti. Gemimiz, kule montaj işlemlerinin ardından Karadeniz'in derinliklerine doğru dümen kıracak. Pruvası neta, rüzgarı kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Yavuz sondaj gemisi, Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için 15 Ağustos'ta Haydarpaşa Limanı'na yanaşmıştı.

TPAO'nun envanterine kayıtlı Yavuz, Fatih ve Kanuni sondaj gemilerinin sondaj ve test çalışmalarına devam ettiği Karadeniz'de görev yapacak. Karadeniz'de son 1 yılda toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştiren Fatih sondaj gemisi, şu anda Türkali-5 kuyusunda sondaja devam ediyor. 

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