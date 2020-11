Yay burcu özellikleri

Yay burcu ateş grubundandır. Doğası gereği de ateşli, sıcak ve kuru niteliktedir. Gündüze ait ve eril bir burçtur. Kışın kendini hissettirmeye başladığı kasım ayı sonunda dönemi başlar ve bittiğinde kış iyice bastırmış olur. Çift vücutlu burçlardan olan Yay, astrolojik sembolünde gökyüzünü hedef almış ok şeklindedir. Burç yöneticisi gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter’dir. Temel prensibini Jüpiter’den aldığı için en çok büyüme ve genişleme enerjisini getirir.

Seyahatler ve özgür olmak arzusu en baskın özelliğidir.

İyimser, pozitif, neşeli, değişken ve maceracıdır.

Negatif yönünde sınırlarını bilemediğinden aşırıya kaçmak ve abartmak olabilir.

Uzun zaman aynı yerde kalmak istememesi ve bağlanmaktan kaçınması da öne çıkabilir.

Yöneticisi Jüpiter’den aldığı en büyük özellikleri bilgeliği, danışman kişiliği ve öğretmenliğidir.

Bilim, din, felsefe, astroloji ilminde yetenekleri vardır.

Yay burcu mitolojisi

Yunan Mitolojisi'nde Jüpiter, Göklerin Tanrısı Zeus’tur ve Yay burcunun yöneticisidir. Zeus birçok kaynakta insanlığın ve tanrıların babası, aydınlatıcısı ve yol göstericisi olarak ifade edilir. Elinde de şimşek şeklinde bir ok bulunur ve öfkelendiğinde şimşek ve yıldırımlarını salmaktan çekinmez ve tüm âlemler korkar. Buna rağmen adaleti ve doğruluğu ile de tanınır. Diğer taraftan Yay burcunun simgesi olarak yarı insan yarı at varlıklar olan Sentorların (Centaur) kullanıldığını görüyoruz. Tüm görsellerde Sentorları ellerindeki gerilmiş ok ve yay ile görebiliriz. Astrolojide en çok kullandığımız yaralı şifacı asteroid olan Kiron da Yay Takımyıldızındadır ve doğal olarak Yay burcu ile ilişkilendirilir.

Güneş, Yay burcunda

Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş burcu Yay olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz gibi neşeli, pozitif mizaçta ve iyimser olur. Daima yeni yerler keşfetmek, seyahat etmek arzusunda ve sosyal olarak aktif hayatın içerisinde yer alırlar. Yabancılar, yabancı kültürler çok ilgilerini çeker ve kariyerlerinde de yabancılarla iletişimde olabilecekleri meslekleri seçme eğiliminde olurlar.