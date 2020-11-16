Yay burcu özellikleri
21 Kasım Cumartesi akşamı saat 23:39'da Güneş Yay burcu transitine başlıyor. Tüm Yay burçlarının doğum günü kutlu olsun! // Burcu Çakır
16 Kasım 2020, Pazartesi 09:37 Son Güncelleme:
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Yay burcu ateş grubundandır. Doğası gereği de ateşli, sıcak ve kuru niteliktedir. Gündüze ait ve eril bir burçtur. Kışın kendini hissettirmeye başladığı kasım ayı sonunda dönemi başlar ve bittiğinde kış iyice bastırmış olur. Çift vücutlu burçlardan olan Yay, astrolojik sembolünde gökyüzünü hedef almış ok şeklindedir. Burç yöneticisi gökyüzünün en büyük gezegeni Jüpiter’dir. Temel prensibini Jüpiter’den aldığı için en çok büyüme ve genişleme enerjisini getirir.
- Seyahatler ve özgür olmak arzusu en baskın özelliğidir.
- İyimser, pozitif, neşeli, değişken ve maceracıdır.
- Negatif yönünde sınırlarını bilemediğinden aşırıya kaçmak ve abartmak olabilir.
- Uzun zaman aynı yerde kalmak istememesi ve bağlanmaktan kaçınması da öne çıkabilir.
- Yöneticisi Jüpiter’den aldığı en büyük özellikleri bilgeliği, danışman kişiliği ve öğretmenliğidir.
- Bilim, din, felsefe, astroloji ilminde yetenekleri vardır.
Yay burcu mitolojisi
Yunan Mitolojisi'nde Jüpiter, Göklerin Tanrısı Zeus’tur ve Yay burcunun yöneticisidir. Zeus birçok kaynakta insanlığın ve tanrıların babası, aydınlatıcısı ve yol göstericisi olarak ifade edilir. Elinde de şimşek şeklinde bir ok bulunur ve öfkelendiğinde şimşek ve yıldırımlarını salmaktan çekinmez ve tüm âlemler korkar. Buna rağmen adaleti ve doğruluğu ile de tanınır. Diğer taraftan Yay burcunun simgesi olarak yarı insan yarı at varlıklar olan Sentorların (Centaur) kullanıldığını görüyoruz. Tüm görsellerde Sentorları ellerindeki gerilmiş ok ve yay ile görebiliriz. Astrolojide en çok kullandığımız yaralı şifacı asteroid olan Kiron da Yay Takımyıldızındadır ve doğal olarak Yay burcu ile ilişkilendirilir.
Güneş, Yay burcunda
Güneş, hayat enerjimiz ve yaşamımızdır. Kimliğimizi ifade eder. Güneş burcu Yay olan kişiler yukarıda bahsettiğimiz gibi neşeli, pozitif mizaçta ve iyimser olur. Daima yeni yerler keşfetmek, seyahat etmek arzusunda ve sosyal olarak aktif hayatın içerisinde yer alırlar. Yabancılar, yabancı kültürler çok ilgilerini çeker ve kariyerlerinde de yabancılarla iletişimde olabilecekleri meslekleri seçme eğiliminde olurlar.
Yay burcu evlerde
- Yükselen Koç: Yay burcu 9. eviniz olduğu için yabancılar, seyahatler, yüksek öğretim ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Boğa: Yay burcu 8. eviniz olduğu için ortaklaşa kazanımlar, miras, nafaka, kredi ve bankalarla ilgili konuları ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen İkizler: Yay burcu 7. eviniz olduğu için ikili ilişkiler ve evlilik konularını, ortaklık, danışmanlıklarla ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Yengeç: Yay burcu 6. eviniz olduğu için sağlığınız ve günlük çalışmalarınızla ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Aslan: Yay burcu 5. eviniz olduğu için çocuklar, aşk ilişkileri, hobiler ve sanatsal faaliyetlerle ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Başak: Yay burcu 4. eviniz olduğu için aileniz ile ilgili konuları ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Terazi: Yay burcu 3. eviniz olduğu için iletişim, ilköğretim, yolculuklar, kardeşler ve kuzenlerle ilgili konuları ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Akrep: Yay burcu 2. eviniz olduğu için maddi kaynaklarınızı ve onların yönetimi ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Yay: Yay yükselen burcunuz olduğu için kişiliğiniz, sağlığınız ve dış görünüşünüz ile ilgili konuları hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Oğlak: Yay burcu 12. eviniz olduğu için arka planda kalan, göremediğiniz, kontrol edemediğiniz konuları, ayrıca sağlığınız ile ilgili konuları ön plana çıkartacaktır.
- Yükselen Kova: Yay burcu 11. eviniz olduğu için arkadaşlarınızı ve sosyal gruplardaki iletişiminizi hayatınızda ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.
- Yükselen Balık: Yay burcu 10. eviniz olduğu için kariyeriniz ve statünüz ile ilgili konuları ön plana çıkartıp aydınlatacaktır.