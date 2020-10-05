Yay burcu ve taşları

Yay burcunun geleneksel doğum taşları: Sitrin, Yeşil Kıyanit.

Ateş elementi burçlardan birinin mensubu olarak hareket yaratma arzusundasınız. Seyahat etmek en sevdiğiniz şeylerden biri, çünkü seyahat hem hareket yaratır, hem de varılacak bir hedef koyar. Seyahat aynı zamanda vizyon kazanma ve bakış açısını genişletme imkanı verir ki bunlar sizi motive eden temel unsurlar. Yeşil Kiyanit, bakış açınızı genişletmenize yardımcı olur. Kavrayış kazandırır. Amacınız ruhsal alemlere dalmaksa, sizin için ideal bir taş. İçsel bilgeliğinize ve kaynaklarınıza bağlar; sezgilerinizi uyarır. Sizi ezoterik bilgiye bağlayacak bir diğer taş Labradorit. Ruhsal bilgelikle iç içe geçmenize, sadece kendinizi değil, başkalarını da geliştirmenize yardımcı olur.

Yay burçları; kaderini keşfetmek üzere yola çıkan bir kâşife yol gösteren bir rehber gibidir. Yolculuk bazen aydınlanma amaçlıdır ya da ruhsal anlamda gelişim önceliklidir. Böylesi bir yolculukta doğum taşınız Sitrin kullanmak, ruhsal gelişiminizi hızlandırır ve aydınlanma yolunuzu açar. Özgüven ihtiyacı duyduğunuzda kullanabileceğiniz bir taş. Bilmediğiniz yerlerde, tanımadığınız kişilerle karşılaştığınızda veya topluluk önüne çıktığınızda kendinizi daha net ve anlaşılır ifade etmenizi sağlar.

Yay Burcunun ritüel taşları; Ametist, Azurit, Sarı Jasper, Mavi Dantelli Agat, Sitrin, Altın-Parıltılı Obsidiyen, Labradorit, Lapis Lazuli, Rubelit, Yakut, Dumanlı Kuvars, Sodalit, Obsidiyen, Akuamarin, Herkimer Elması, Malakit, Turkuaz, Sugulit.

Sezgileriniz güçlü. Bilinmeyen diyarlara seyahat etme arzunuz, kendi iç dünyanıza yapacağınız yolculuk için de geçerli. Yay bilgelerin ve bilgeliğin burcudur ve hakikat bilgisinin dışarıdan değil, içeriden geldiğini bilir. Karşıt burcu İkizler gibi konuşarak ve başkalarına sorarak gelişmekten ziyade, az konuşarak, sessiz kalarak, sormak yerine idrak etmeye çalışarak gelişme peşindedir. Geleceği merak eder; şimdide yaşamaktan çok geleceğin peşindedir. Bu burcun mensubu olan anda kalmakta sorun yaşayabilirsiniz.

Herkimer elması her şeyin olduğu gibi mükemmel olduğunu fark etmenize yardım ederek, anda kalmanızı sağlar. Açık konuşmayı seversiniz ve tavırlarınız da doğrudandır. Dürüstlüğünüze ve iyi niyetinize güvendiğiniz için fikirlerinizi açıkça ifade etmekten çekinmezsiniz. Fakat bazen bu açık ve doğrudan ifade tarzınız, patavatsızca görülebilir ve eleştiri alabilirsiniz. Farkında olmadan pot kırabilirsiniz. Rubelit bu patavatsızlık dürtüsünü hafifletebilir. Kendinizi daha dikkatli ve düşünerek ifade etmenize yardımcı olur. Obsidyen de kendinizi daha dengeli ifade etmenizi sağlar.

Açık ve patavatsızca konuşmalarınız yüzünden eleştiri almış, bu yüzden küçük yaşlarınızdan itibaren kendinizi bastırmış olabilirsiniz. Ya da birileri, örneğin aileniz veya eşiniz, düşünmeden konuşmanızı engellemek üzere sizi baskılamış, bu durum boğaz çakranızda blokaj yapmış olabilir. Böylesi bir durumda Mavi Dantelli Agat önerilebilir.

Açık ve net ifadelerinizi güçlendirmek istiyorsanız Malakit tavsiye edilir.

Ateş elementinde ve değişken bir burç olan Yay sürekli hareket yaratır ve bazen bu denli fazla hareket yorucu olabilir. Böyle durumlarda ve Labradorit’in sakinleştirici etkisinden faydalanılabilir. Bu taş sezgilerinize yönlenmenizin de yolunu açar. Sizi hayal gücünüzle bağlar ve ilham alma yeteneğinizi arttırır. Evrensel bilgeliğe ve yüksek bilinç seviyelerine ulaşmak üzere meditasyon yapmak için de bu taştan istifade edebilirsiniz.

Turkuaz taşı da kendi içinize dönmenize ve hakiki bilişe ulaşmanıza yardım eder.

Sugulit ile büyük resmi görme şansı yakalarsınız.