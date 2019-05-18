Okul hayatı içinde edinilen deneyimler, stajlar, gönüllü programlar iş piyasasında yeni mezunlara fırsatlar sunar. Okulların kapanmasına çok az bir zaman kala yaz tatilini okuduğu bölümle ilişkili kurum ve kuruluşlarda staj yaparak değerlendirmek isteyen öğrenciler staj arayışına girdi. Peki, Yaz dönemi staj başvuruları başladı mı? Hangi kurumlar staj başvurusu kabul ediyor? İşte yaz stajı ile ilgili detaylar ve staj başvurusu kabul eden kurum ve kuruluşlar…

İBB VE İŞTİRAK ŞİRKETLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl binlerce gence bünyesinde ve İştirak Şirketlerinde staj yapma imkânı sunuyor. Lise ve üniversite öğrencilerinin tecrübe kazanarak, iş dünyasına adapte olmalarını sağlayacak şekilde planlanan ve İBB Gençlik Meclisi üzerinden organize edilen staj programıyla gençlerin okullarında teorik olarak aldığı bilgileri pratiğe dönüştürmeleri ve meslekleri hakkında daha kapsamlı ve uygulamalı eğitim görmeleri hedefleniyor.

Yaz Dönemi Zorunlu Staj başvuruları değerlendirilirken, öğrencilerin eğitim gördükleri alanlar ile İBB Müdürlükleri ve İştirak Şirketlerinin ihtiyaç duyduğu alanların uyumuna bakılacak ve staj yapılması planlanan hizmet binasına yakın yerde oturan öğrenciler tercih edilecek. Bu nedenle başvuru yapacak öğrencilerin ‘İkamet İlçesi’ kısmını doğru şekilde doldurmaları gerekiyor.

İBB Müdürlükleri ve İştirak Şirketleri tarafından yalnızca başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere geri dönüş yapılacak. 15 Haziran 2019 tarihine kadar geri dönüş yapılmayan öğrencilerin staj başvuruları ise olumsuz sonuçlanmış olacak. Detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerin, sorularını kariyer@genclikmeclisi.istanbul adresine mail olarak iletmeleri gerekiyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen Lise ve Üniversite Yaz Dönemi Zorunlu Staj başvuruları 31 Mayıs 2019’a kadar devam edecek.

TİKA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda 2019 Yaz (Temmuz-Ağustos) döneminde staj yapmak isteyenler öğrenciler için başvurular, 07-24 Mayıs 2019 tarihleri arasında alınacak. Staj başvurularında, başvurunun yapıldığı tarihte lisans 3. veya 4. sınıf öğrencisi olması şartı aranıyor.

TİKA STAJ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

İSKİ STAJ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STAJ BAŞVURUSU

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