Yaz geliyor farkında mısın? Peki, yaza hazır mısın?

Zeynep Tokuş Yılmaztürk

Model-Oyuncu-Yoga eğitmeni

Hayat kalitemi yükseltiyorum

1998 Türkiye Güzeli ve oyuncu Zeynep Tokuş Yılmaztürk, oyunculuğu bırakınca Bali’de yoga eğitmenliği için eğitim aldı ve artık yoga eğitmenliği yapıyor. Tescilli güzel “Formumu ve hayat kalitemi, yaptığım nefes, meditasyon ve asana pratiğiyle yükseltiyorum. Bunlar bana sağlık, neşe ve huzur veriyor” diyor.

Tuvana Türkay

Oyuncu

Beslenme ve spor bir arada

Güzelliği ve mükemmel vücut ölçüleriyle herkesi kendine hayran bırakan güzel oyuncu, sırrını şöyle açıklıyor: Çocukluğumdan beri ara vermeden spor yapıyorum. Bu, kendimi çok güçlü hissettiriyor, güvenimi artırıyor. Hatta karar mekanizmamı bile güçlendiriyor. Sağlıklı yemekler yediğim için rejim yapmama gerek kalmıyor. Beslenme alışkanlığımı da hep sporla destekliyorum. Mükafatım yıllardır hep 56 kilo olmam.

Bennu Gerede

Fotoğraf sanatçısı

Hayvansal gıdalar ve yağ tüketmiyorum

Dört erkek çocuk sahibi olan oyuncu ve fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, her daim sağlıklı, zinde ve fit. Gerede, “Uzun zamandır hayvansal gıda ve yağ tüketmiyorum. Bakliyat ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Her gün uzun yürüyüşler yapıyorum. Metroda ve evde merdivenleri kullanırım. Yoga, pilates, kick boks yaşamımın vazgeçilmezleri” diyor.

Didem Soydan

Model

Abur cuburdan uzak duruyorum

Okul yıllarında hentbol oynayan ünlü manken Didem Soydan, abur cubur yiyeceklerden uzak durup organik besleniyor. “Spor hayatımın vazgeçilmezi. Farklı sporlar yapsam da ‘Bosu Squat’ denilen zorlu hareketler sayesinde bu formdayım” diyor.

Ebru Şallı

Model-Pilates eğitmeni

Favori sporum pilates ve kayak

Eski model Ebru Şallı, “Formda kalmamın en büyük sırrı düzenli spor, yürüyüş ve dengeli beslenme. Favori sporum pilates, kayak ve snowboard. Haftada iki kez de yürüyüş yapıyorum. Günde sekiz öğün yemek yiyorum” diyor.

Emina Jahovic

Şarkıcı

Spor yaptıkça kendimi daha seksi hissediyorum

Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina, harika fiziğini ve vücut ölçülerini korumak için hem salonda hem doğada düzenli olarak spor ve yürüyüş yapıyor. Jahovic, “Maydanoz, kereviz sapı ve buğday çimi karışımı suyu içip vücudumdaki ödem ve toksinlerden kurtuluyorum. Spor yaptıkça kendimi daha güzel ve seksi hissediyorum” diyor.

Berrak Tüzünataç

Oyuncu

Sekiz yıldır glütensiz besleniyor

“Bedenim benim için çok önemli. Ona gözüm gibi bakıyorum” diyen güzel oyuncu güne sporla başlıyor. Sekiz yıldır glütensiz besleniyor, abur cubur yemiyor. Haftada beş gün spor yapıyor. “Pilates öncesi kardiyo çalışıyorum. Yoga, dans ve yürüyüş benim vazgeçilmezim” diyor.

Eda Taşpınar

Tasarımcı-fenomen

Askeri egzersizler yapıyorum

Magazin basınının ‘ikoncan’ı, tramplende zıplıyor, merdiven basamaklarını kurbağa gibi zıplayarak inip çıkıyor, 30 dakika koşup 40 dakika yüzüyor. Bu spor egzersizlerini yetersiz görünce ‘military bootcamp’ yapmaya başlamış. Yani vücut ağırlığı ve sistematik askeri egzersizler kullanılarak, tempolu bir şekilde metabolizmayı hızlandırıp maksimum yağ yakımını ve dayanıklılığı artırıyormuş.

Şeyma Subaşı

Sosyal medya fenomeni

Her gün egzersiz yapıyorum

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, kusursuz fiziğiyle görenleri büyülüyor. Vücudunun sınırlarını zorlayarak yaptığı boks, pilates, yoga, fitness yanı sıra bol bol yürüyüş yapıyor, yüzüyor ve paten kayıyor. “Haftanın her günü mutlaka egzersiz yapıyorum” diyen Subaşı, yaptığı zor spor hareketleriyle profesyonel sporcuları bile kıskandırıyor.

Gülben Ergen

Oyuncu-şarkıcı

Tam bir pilates tutkunu

Sağlıklı beslenen ve diyet yapmayı elden bırakmayan güzel sanatçı gerçek bir pilates tutkunu. Hafta da en az iki gün aletli pilatesin yanı sıra yoga ve yürüyüşler yapıp metabolizmasını hızlandırarak yağlarını yakıyor.

Gökçe Bahadır

Oyuncu

Stres atıp dinç kalıyorum

Yıllardır hep formda olan güzel oyuncu, “Yediğime içtiğime hep dikkat ediyorum. Spor olmazsa olmazım. Hocamla haftada üç gün yoga, iki gün de kick boks yapıyor vakit buldukça da dalış yapıyorum. Bu çalışmalarım sayesinde hem stres atıp hem de dinç kalıyorum” diyor.

Tülin Şahin

Model

Su jimnastiği yapıp at biniyorum

Model ve stil danışmanı Tülin Şahin’in; spor, trend diyetler ve sağlıklı beslenme konularında yazdığı kitapları var. “Haftanın beş günü spor yapıyorum. Sahilde yürüyüş yapıyor, bisiklete biniyorum. Ardından 15 dakika Power Plate yapıyorum. Günde üç buçuk saat spor yaparım. Su jimnastiği yapıp at binerek formumu koruyorum” diyor.

Ivana Sert -- Model-sunucu

Ekmek ve peynir yemiyorum

Ivana Sert, “Haftada altı gün, iki saat pilates, fitness, tai boks ve kick boks yapıyorum. Ekmek ve peynir yemiyorum. Yaptığım spor sayesinde kalorilerimi yaktığım için canımın istediği her şeyi yiyorum” diyor.

Çağla Şıkel

Model-sunucu

Altı yaşından beri bale yapıyorum

Türkiye’de onun yaşında olup da hâlâ en iyi defilelere çıkan başka bir model yok. “Fit olmak için kendimi parçalıyorum desem yalan olur” diyen güzel sunucu, altı yaşından beri bale yapıyor. Dengeli beslenip, boks, pilates ve yoga yaparak sağlığını ve formunu koruyormuş.

Demet Şener

Moda tasarımcısı

23.00’te yatar 06.00’da kalkarım

İki çocuk sahibi olan eski model, yeni moda tasarımcısı Demet Şener “Haftada iki gün yoga, haftanın üç günü de fitness yapıyorum. Her dersin sonunda yarım saat kardiyo yapıp, ağırlık çalışıyorum. Akşam en geç 23.00’te yatar, sabah 06.00’da kalkarım” diyor.

Hande Ataizi

Oyuncu

Spor ruh ve beden sağlığı için yapılmalı

Haftanın altı günü yürüyor, salonda kondisyon aletleriyle çalışıyor ve tenis oynuyor. “Spor sadece zayıflamak için değil ruh ve beden sağlığı için yapılmalı. Bütün kış evde oturanlar deniz sezonu yaklaşınca spor salonlarına akın ediyor. İki ay spor yaparsak toparlanırız zannediyorlar ama pek bir faydası olmuyor” diyor.

Hande Subaşı

Oyuncu

Salon sporları bana keyif vermiyor

Oyuncu Hande Subaşı, haftada en az üç gün pilates yapıp kondisyon aletleriyle çalışıyor, yüzüyor ve açık havada yürüyüşler yapıyor. Kış mevsiminde kayak yapıyor. Monoton sporları sevmeyen güzel oyuncu “Salon sporları bana keyif vermiyor” diyor.