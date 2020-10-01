Parmaklarınızı yiyeceksiniz: Yaz keki tarifi

Hem hafif hem de tatlı ihtiyacınızı karşılayacak olan yaz keki evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için yaz keki tarifi arıyor ya da yaz keki nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Yaz keki yapılışı için haberimize bir göz atın.

Yaz keki tarifi

Yaz keki malzemeleri

Keki için;

1,5 çay bardağı sıvıyağ

1 su bardağı süt

2 yumurta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3,5-4 su bardağı un

Meyveli kat;

İstediğiniz miktarda meyve (böğürtlen, erik)

2 yemek kaşığı toz şeker

Kırıntılı kat için;

3 yemek kaşığı soğuk tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı şeker

Yaz keki yapılışı

Kek için tüm malzemeleri karıştırıyoruz ve yağlı kağıt serdiğimiz kelepçeli kalıbımıza döküyoruz. Harcımız sert olduğu için spatula ile yayıyoruz. Meyvelerimizi kekin üzerine dizip üstüne toz şeker serpiyoruz. Kırıntılı katı hazırlamak için un ve şekeri harmanlıyoruz. Soğuk tereyağını ekleyip elle veya çatal yardımıyla ufalıyoruz. Meyvelerin üzerine serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz.



