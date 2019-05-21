Yaz tatili hangi gün başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?

Yaz tatili hangi gün başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor? Bahar mevsimi için artık son günler yaz mevsimine yavaş yavaş merhaba diyeceğiz. Haziran ayının gelişiyle birlikte öğrencileri de karne heyecanı saracak. Milyonlarca öğrenci "Yaz tatili ne zaman?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...