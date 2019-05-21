Yaz tatili hangi gün başlıyor? Okullar ne zaman kapanıyor?
Bahar mevsimi için artık son günler yaz mevsimine yavaş yavaş merhaba diyeceğiz. Haziran ayının gelişiyle birlikte öğrencileri de karne heyecanı saracak. Milyonlarca öğrenci "Yaz tatili ne zaman?" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
271 günlük 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 248 günü geride kaldı. Öğrenciler için yaz tatili heyecanı yavaş yavaş başladı. Haziran ayına 10 gün kala "Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu sıkça yöneltiliyor.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 25 gün gibi kısa bir süre kaldı.