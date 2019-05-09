Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak?
Okullar ne zaman kapanacak? Mayıs ayının bitişine 3 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Yaz tatili artık öğrenci ve velilerin gündeminde... 3 aylık tatili iple çeken öğrenciler okulların tam olarak ne zaman kapanacağını merak ediyor. İşte yaz tatili ile ilgili detaylar...
Mayıs ayının 3'te biri bitti sayılır... Haziran ayı öğrenciler için yaz tatilinin başlangıcını ifade ediyor. Sınav süreci devam ederken öğrenciler ve veliler okulların kapanacağı tam tarihi araştırıyor. İşte detaylar...
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı. Birinci dönem 18 Ocak 2019 günü sona erdi. 4 Şubat 2019 günü 2. dönem başlarken 14 Haziran 2019 günü okullar kapanacak. Okulların erken kapanma ihtimali ise şimdilik söz konusu değil. Bugün itibarıyla okulların kapanmasına ise 37 gün gibi kısa bir süre kaldı.