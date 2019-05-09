Yaz tatiline kaç gün kaldı? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? Mayıs ayının bitişine 3 hafta gibi kısa bir süre kaldı. Yaz tatili artık öğrenci ve velilerin gündeminde... 3 aylık tatili iple çeken öğrenciler okulların tam olarak ne zaman kapanacağını merak ediyor. İşte yaz tatili ile ilgili detaylar...